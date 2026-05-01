Goûter conté Camping Les Naïades Chatel-Chéhéry

Chatel-Chéhéry

Goûter conté

Camping Les Naïades 2b rue de la Gare Chatel-Chéhéry Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Dernier spectacle dans les Ardennes ! Profitons du passage du Troubadour Paulochon et ses Mules, pour une pause nature et gourmande au camping les Naïades. L’aventure du Troubadour fini dans les Ardennes et il propose une exploration contée pour toutes les générations. Entrée libre

.

Camping Les Naïades 2b rue de la Gare Chatel-Chéhéry 08250 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 53 44

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Last show in the Ardennes! Let’s take advantage of the Troubadour Paulochon and his Mules’ visit to the Les Naïades campsite for a nature and gourmet break. The Troubadour’s adventure comes to an end in the Ardennes, and he offers a storytelling exploration for all generations. Free admission

L’événement Goûter conté Chatel-Chéhéry a été mis à jour le 2026-05-06 par Ardennes Tourisme