Goûter Créatif à Hemera Jourdan Hemera Jourdan Limoges

Informations pratiques

Limoges

Goûter Créatif à Hemera Jourdan

Hemera Jourdan 1 Place Jourdan Limoges Haute-Vienne

Tarif : 55 – 55 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 14:00:00

fin : 2026-07-31 17:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Offrez-vous une parenthèse créative lors d’un goûter artistique à Hemera. Pendant un atelier à quatre mains, laissez-vous guider par Marion pour une initiation au dessin, puis par Emeline pour découvrir les techniques de l’aquarelle. Entre les deux, profitez d’une pause gourmande. Sur inscription, dans la limite de 10 participants. .

Hemera Jourdan 1 Place Jourdan Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 36 33 29 46 Perrin.marion@hotmail.com

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English : Goûter Créatif à Hemera Jourdan

L’événement Goûter Créatif à Hemera Jourdan Limoges a été mis à jour le 2026-07-15 par Terres de Limousin