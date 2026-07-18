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Goûter Créatif à Hemera Jourdan Hemera Jourdan Limoges

vendredi 31 juillet 2026 · Hemera Jourdan · Limoges

Goûter Créatif à Hemera Jourdan Hemera Jourdan Limoges

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Hemera Jourdan
Adresse
1 Place Jourdan
Ville
87000 Limoges
Département
Haute-Vienne
Tarif
55 55 Tarif de base plein tarif

Limoges

Goûter Créatif à Hemera Jourdan

Hemera Jourdan 1 Place Jourdan Limoges Haute-Vienne

Tarif : 55 – 55 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 14:00:00
fin : 2026-07-31 17:00:00

Date(s) :
2026-07-31

Offrez-vous une parenthèse créative lors d’un goûter artistique à Hemera. Pendant un atelier à quatre mains, laissez-vous guider par Marion pour une initiation au dessin, puis par Emeline pour découvrir les techniques de l’aquarelle. Entre les deux, profitez d’une pause gourmande. Sur inscription, dans la limite de 10 participants.   .

Hemera Jourdan 1 Place Jourdan Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 36 33 29 46  Perrin.marion@hotmail.com

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English : Goûter Créatif à Hemera Jourdan

L’événement Goûter Créatif à Hemera Jourdan Limoges a été mis à jour le 2026-07-15 par Terres de Limousin

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