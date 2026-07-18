Goûter Créatif à Hemera Jourdan Hemera Jourdan Limoges
vendredi 31 juillet 2026 · Hemera Jourdan · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Goûter Créatif à Hemera Jourdan
Hemera Jourdan 1 Place Jourdan Limoges Haute-Vienne
Tarif : 55 – 55 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 14:00:00
fin : 2026-07-31 17:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Offrez-vous une parenthèse créative lors d’un goûter artistique à Hemera. Pendant un atelier à quatre mains, laissez-vous guider par Marion pour une initiation au dessin, puis par Emeline pour découvrir les techniques de l’aquarelle. Entre les deux, profitez d’une pause gourmande. Sur inscription, dans la limite de 10 participants. .
Hemera Jourdan 1 Place Jourdan Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 36 33 29 46 Perrin.marion@hotmail.com
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English : Goûter Créatif à Hemera Jourdan
L’événement Goûter Créatif à Hemera Jourdan Limoges a été mis à jour le 2026-07-15 par Terres de Limousin
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