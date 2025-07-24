Goûter-Rencontre Cie La Rustine Saison Culturelle Théâtre Monsigny Boulogne-sur-Mer

Rue Monsigny Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

RENCONTRE // festival Quand je serai petit.e #4 Rencontres à hauteur d’enfants 4ème édition

Venez participer à un temps de rencontre convivial avec les membres de la compagnie La Rustine pour échanger sur leur approche du spectacle pensé pour le jeune public, le tout autour d’un verre et une dose de bonne humeur !

Lieu Foyer du Théâtre Monsigny

Durée 1h

Rencontre ouverte à tous.tes

Gratuit sur réservation

BILLETTERIE EN LIGNE ou A LA BOUTIQUE BILLETTERIE DU THEATRE MONSIGNY

Juillet et août ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h

De septembre à juin Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h .

Rue Monsigny Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 87 37 15

