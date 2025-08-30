Goûter-Rencontre – Cie La Rustine Théâtre Monsigny Boulogne-sur-Mer

Goûter-Rencontre – Cie La Rustine Vendredi 22 mai 2026, 16h30 Théâtre Monsigny Pas-de-Calais

Gratuit sur réservation directement à la billetterie du Théâtre Monsigny sur place ou par téléphone 03 21 87 37 15

Début : 2026-05-22T16:30:00 – 2026-05-22T17:30:00

Venez participer à un temps de rencontre convivial avec les membres de la compagnie La Rustine pour échanger sur leur approche du spectacle pensé pour le jeune public, le tout autour d’un verre et une dose de bonne humeur !

Lieu Foyer du Théâtre Monsigny

Durée 1h

Rencontre ouverte à tous.tes

Gratuit sur réservation

Billetterie en ligne

Théâtre, Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer

Tel : 03.21.87.37.15

Juillet et août : ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h

Septembre à juin : Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h

Théâtre Monsigny Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

RENCONTRE // festival Quand je serai petit.e #4 Rencontres à hauteur d’enfants 4ème édition