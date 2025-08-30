Goûter-Rencontre – Cie La Rustine Théâtre Monsigny Boulogne-sur-Mer
Goûter-Rencontre – Cie La Rustine Théâtre Monsigny Boulogne-sur-Mer vendredi 22 mai 2026.
Goûter-Rencontre – Cie La Rustine Vendredi 22 mai 2026, 16h30 Théâtre Monsigny Pas-de-Calais
Gratuit sur réservation directement à la billetterie du Théâtre Monsigny sur place ou par téléphone 03 21 87 37 15
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-22T16:30:00 – 2026-05-22T17:30:00
Fin : 2026-05-22T16:30:00 – 2026-05-22T17:30:00
Venez participer à un temps de rencontre convivial avec les membres de la compagnie La Rustine pour échanger sur leur approche du spectacle pensé pour le jeune public, le tout autour d’un verre et une dose de bonne humeur !
Lieu Foyer du Théâtre Monsigny
Durée 1h
Rencontre ouverte à tous.tes
Gratuit sur réservation
INFOS ET BILLETTERIE :
Billetterie en ligne
Théâtre, Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer
Tel : 03.21.87.37.15
Juillet et août : ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h
Septembre à juin : Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h
Théâtre Monsigny Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« link »: « https://ville-boulogne-sur-mer.notre-billetterie.fr/billets?kld=2526 »}]
RENCONTRE // festival Quand je serai petit.e #4 Rencontres à hauteur d’enfants 4ème édition