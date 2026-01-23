Graaand Banquet le catering fait son show! La Cartonnerie Reims
dimanche 20 septembre 2026 · La Cartonnerie · Reims
Informations pratiques
Reims
Graaand Banquet le catering fait son show!
La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims Marne
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 12:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Tout public
Tout au long de la saison, les artistes ont été choyés par l’équipe Catering de La Cartonnerie.
Pour cette deuxième édition, c’est à vous qu’elle ouvre sa table.
Rendez-vous dimanche 20 septembre, en voie échelle, autour d’un brasero crépitant !
Au menu une cuisine généreuse et sincère, pensée à partir de produits locaux, de saison et sourcés en circuit court dans la Marne — avec une vraie place accordée aux propositions végétariennes.
Pas de restaurant éphémère, ni de déjeuner gastronomique simplement le plaisir de partager un graaand banquet en plein air, préparé et servi par celles et ceux qui cuisinent chaque soir dans les coulisses de La Cartonnerie.
Le déjeuner sera également ponctué de propositions musicales live (par cette même équipe du Catering … ??) .
La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims 51100 Marne Grand Est
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English : Graaand Banquet le catering fait son show!
L’événement Graaand Banquet le catering fait son show! Reims a été mis à jour le 2026-07-24 par ADT de la Marne
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