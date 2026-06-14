Graffiti Botanique Bibliothèque Goutte d’Or Paris

Pas besoin de sortir des grandes villes pour aller à la rencontre du vivant. Si l’on y prête attention, on découvrira que les trottoirs de Paris possèdent une flore riche et pourtant méconnue. Cet atelier propose une initiation au graffiti botanique, une activité singulière qui consiste à inscrire à la craie sur le trottoir le nom des plantes sauvages que l’on rencontre. Mais pour cela, il faut les connaitre. Par le dessin, les enfants apprendront à reconnaitre et à nommer les plantes les plus fréquentes de Paris et réaliseront leur kit de graffiti botaniste. L’atelier se termine par une sortie pour réaliser son premier graffiti à la craie.

Apprends à reconnaître les plantes des trottoirs parisiens et fabrique ton kit de graffiti botanique ! Un atelier animé par les Tigres Gauchers pour les enfants de 8 à 12 ans.

Le mercredi 16 septembre 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit

Inscription auprès de la bibliothèque Goutte d’Or

Public enfants. A partir de 8 ans. Jusqu’à 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-16T18:00:00+02:00

fin : 2026-09-16T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-16T15:00:00+02:00_2026-09-16T17:00:00+02:00

Bibliothèque Goutte d’Or 2,4 rue fleury 75018 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-goutte-d-or-1744 +33153092610 bibliotheque.goutte-dor@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequegouttedor/ https://www.facebook.com/bibliothequegouttedor/



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