Graine d’artiste des petits, spéciale Halloween ! Bibliothèque Maurice Genevoix Paris

Informations pratiques

À l’occasion d’Halloween, les enfants découvriront une technique artistique étonnante : l’impression en négatif. À l’aide de silhouettes découpées et de tampons de peinture, ils feront apparaître fantômes, chauves-souris, citrouilles et autres créatures mystérieuses comme par magie.

Cet atelier ludique invite les plus jeunes à expérimenter les formes, les couleurs et les effets visuels tout en développant leur créativité, leur motricité fine et leur sens de l’observation. Chaque enfant repartira avec une création unique aux couleurs d’Halloween.

Fantômes, citrouilles et chauves-souris s’invitent à la bibliothèque ! Venez découvrir une technique artistique surprenante pour créer de drôles d’images d’Halloween.

Le samedi 31 octobre 2026

de 10h30 à 12h00

gratuit

Réservation par mail à



bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr ou par

téléphone au 01 46 07 35 05 ou



enfin auprès des bibliothécaires sur place.

Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-31T11:30:00+01:00

fin : 2026-10-31T13:00:00+01:00

Date(s) : 2026-10-31T10:30:00+02:00_2026-10-31T12:00:00+02:00

Bibliothèque Maurice Genevoix 19 rue Tristan Tzara 75018 Paris

+33146073505 bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/ https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/



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