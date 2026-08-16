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Graine d’artiste Halloween ! Le chamboule-tout des monstres Bibliothèque Maurice Genevoix Paris

jeudi 29 octobre 2026 · Bibliothèque Maurice Genevoix · Paris

Graine d’artiste Halloween ! Le chamboule-tout des monstres Bibliothèque Maurice Genevoix Paris

Informations pratiques

Début
jeudi 29 octobre 2026
Fin
jeudi 29 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque Maurice Genevoix
Adresse
19 rue Tristan Tzara
Ville
75018 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Réservation par mail à<br> bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr ou par téléphone au 01 46 07 35 05 ou<br> enfin auprès des bibliothécaires sur place.  </p>

Avant de les faire tomber, il faut d’abord les inventer !
Les enfants transformeront de simples boîtes de conserve en monstres colorés, fantômes farceurs ou créatures loufoques grâce à la peinture, au collage et à leur imagination.
Une fois les monstres terminés, place au jeu : les créations serviront à composer un véritable chamboule-tout d’Halloween à tester en famille.

Cet atelier mêle récupération, création artistique et jeu. Une façon ludique de développer la motricité, l’imagination et la créativité tout en découvrant qu’un objet destiné au recyclage peut devenir une œuvre… puis un jeu !

Des boîtes de conserve, un peu d’imagination et quelques monstres rigolos : à vos pinceaux !
Le jeudi 29 octobre 2026
de 16h00 à 17h00
gratuit

Réservation par mail à

bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr ou par
téléphone au 01 46 07 35 05 ou

enfin auprès des bibliothécaires sur place.  

Public enfants. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-29T17:00:00+01:00
fin : 2026-10-29T18:00:00+01:00
Date(s) : 2026-10-29T16:00:00+02:00_2026-10-29T17:00:00+02:00

Bibliothèque Maurice Genevoix 19 rue Tristan Tzara  75018 Paris
+33146073505 bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/ https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/


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