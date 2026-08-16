Graine d’artiste Halloween ! Le chamboule-tout des monstres Bibliothèque Maurice Genevoix Paris
jeudi 29 octobre 2026 · Bibliothèque Maurice Genevoix · Paris
Informations pratiques
Avant de les faire tomber, il faut d’abord les inventer !
Les enfants transformeront de simples boîtes de conserve en monstres colorés, fantômes farceurs ou créatures loufoques grâce à la peinture, au collage et à leur imagination.
Une fois les monstres terminés, place au jeu : les créations serviront à composer un véritable chamboule-tout d’Halloween à tester en famille.
Cet atelier mêle récupération, création artistique et jeu. Une façon ludique de développer la motricité, l’imagination et la créativité tout en découvrant qu’un objet destiné au recyclage peut devenir une œuvre… puis un jeu !
Des boîtes de conserve, un peu d’imagination et quelques monstres rigolos : à vos pinceaux !
Le jeudi 29 octobre 2026
de 16h00 à 17h00
gratuit
Réservation par mail à
bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr ou par
téléphone au 01 46 07 35 05 ou
enfin auprès des bibliothécaires sur place.
Public enfants. A partir de 6 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-29T17:00:00+01:00
fin : 2026-10-29T18:00:00+01:00
Date(s) : 2026-10-29T16:00:00+02:00_2026-10-29T17:00:00+02:00
Bibliothèque Maurice Genevoix 19 rue Tristan Tzara 75018 Paris
+33146073505 bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/ https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/
Afficher la carte du lieu Bibliothèque Maurice Genevoix et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Pique-nique peinture « La cover de ma vie » Parc André Malraux, à deux pas de Paris Nanterre 16 août 2026
- La Shattarena #8 – Summer edition free open air sur Seine ! Le Barapapa Paris 16 août 2026
- Harpe & Chants Traditionnels Celtiques Église Notre Dame du Travail Paris 16 août 2026
- Échos d’Europe : Une traversée lyrique des âges Église Saint-Merry Paris 16 août 2026
- Edouard Pennes & Julien Cattiaux, Django afternoon au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris 16 août 2026