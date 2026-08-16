Graine d’artiste Halloween ! Le chamboule-tout des monstres Bibliothèque Maurice Genevoix Paris

Informations pratiques

Avant de les faire tomber, il faut d’abord les inventer !

Les enfants transformeront de simples boîtes de conserve en monstres colorés, fantômes farceurs ou créatures loufoques grâce à la peinture, au collage et à leur imagination.

Une fois les monstres terminés, place au jeu : les créations serviront à composer un véritable chamboule-tout d’Halloween à tester en famille.

Cet atelier mêle récupération, création artistique et jeu. Une façon ludique de développer la motricité, l’imagination et la créativité tout en découvrant qu’un objet destiné au recyclage peut devenir une œuvre… puis un jeu !

Des boîtes de conserve, un peu d’imagination et quelques monstres rigolos : à vos pinceaux !

Le jeudi 29 octobre 2026

de 16h00 à 17h00

gratuit

Réservation par mail à



bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr ou par

téléphone au 01 46 07 35 05 ou



enfin auprès des bibliothécaires sur place.

Public enfants. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-29T17:00:00+01:00

fin : 2026-10-29T18:00:00+01:00

Date(s) : 2026-10-29T16:00:00+02:00_2026-10-29T17:00:00+02:00

Bibliothèque Maurice Genevoix 19 rue Tristan Tzara 75018 Paris

+33146073505 bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/ https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/



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