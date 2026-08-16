Graine de sciences : La nature comme source d’inspiration Bibliothèque Maurice Genevoix Paris
mercredi 14 octobre 2026 · Bibliothèque Maurice Genevoix · Paris
Informations pratiques
Avec Birdie Memory, les participants apprendront à reconnaître différentes espèces d’oiseaux, leurs couleurs et leurs chants.
Après cette exploration ludique du monde des oiseaux, chacun pourra laisser parler son imagination en réalisant son propre dessin inspiré des espèces découvertes pendant l’atelier. Une visite de l’exposition « Drôles insectes » par Margaux Segier sera aussi au programme !
Une rencontre entre sciences, observation de la nature et expression artistique.
Cet atelier développe l’attention, la mémoire visuelle et auditive ainsi que la curiosité pour le vivant. Il invite également à porter un regard plus attentif sur la biodiversité qui nous entoure au quotidien.
Écouter, observer, mémoriser : partez à la découverte des oiseaux et laissez la nature inspirer votre créativité.
Le mercredi 14 octobre 2026
de 15h00 à 16h00
gratuit
Réservation par mail à
bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr ou par téléphone au 01 46 07 35 05 ou
enfin auprès des bibliothécaires sur place.
Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans. Jusqu’à 13 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-14T18:00:00+02:00
fin : 2026-10-14T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-14T15:00:00+02:00_2026-10-14T16:00:00+02:00
Bibliothèque Maurice Genevoix 19 rue Tristan Tzara 75018 Paris
+33146073505 bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/?locale=fr_FR
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