UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Paris

Graine de sciences : Le médiéval fantastique Bibliothèque Maurice Genevoix Paris

mercredi 30 septembre 2026 · Bibliothèque Maurice Genevoix · Paris

Graine de sciences : Le médiéval fantastique Bibliothèque Maurice Genevoix Paris

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque Maurice Genevoix
Adresse
19 rue Tristan Tzara
Ville
75018 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Réservation par mail à bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr ou par téléphone au 01 46 07 35 05 ou enfin auprès des bibliothécaires sur place.</p>

Graine de sciences – Le médiéval fantastique

Dragons, chevaliers, créatures fantastiques et légendes oubliées… Le temps d’un après-midi, les enfants plongent dans l’univers fascinant du Moyen Âge imaginaire aux côtés des Savants Fous !

À travers jeux, découvertes et expérimentations, ils explorent les symboles et les créatures qui peuplent les récits médiévaux, des légendes arthuriennes aux mythes fantastiques. Pourquoi les dragons fascinent-ils depuis des siècles ? Que racontent les blasons, les monstres et les héros de ces histoires ?

Les enfants fabriquent ensuite leurs propres marionnettes à fils avant de mettre leur imagination à contribution pour inventer ensemble une nouvelle légende.

Un atelier ludique et créatif pour voyager entre histoire, mythologie et imaginaire.

Mercredi 30 septembre à 16h – durée : 1h30

A partir de 7 ans.

Réservation obligatoire

Plonge dans l’univers des dragons, des chevaliers et des légendes du Moyen Âge ! Découvertes, création et imagination t’attendent pour inventer ta propre aventure fantastique.
Le mercredi 30 septembre 2026
de 16h00 à 17h30
gratuit

Réservation par mail à
bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr ou par téléphone au 01 46 07 35 05 ou
enfin auprès des bibliothécaires sur place.

Public enfants. A partir de 7 ans. Jusqu’à 13 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-30T19:00:00+02:00
fin : 2026-09-30T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-30T16:00:00+02:00_2026-09-30T17:30:00+02:00

Bibliothèque Maurice Genevoix 19 rue Tristan Tzara  75018 Paris
+33146073505 bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/?locale=fr_FR


Afficher la carte du lieu Bibliothèque Maurice Genevoix et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)