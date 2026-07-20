Graines de géantes SMAC Paloma Nîmes

Informations pratiques

Nîmes

Graines de géantes

SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes Gard

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14 16:30:00

fin : 2026-10-14

Date(s) :

2026-10-14

Graines de Géantes, ce sont 5 courts métrages qui mettent à l’honneur les filles.

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SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 11 94 00 10 info@paloma-nimes.fr

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English :

Graines de G%E9antes is a collection of five short films that celebrate girls.

L’événement Graines de géantes Nîmes a été mis à jour le 2026-07-20 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes