Graines de lecture Sauzé-entre-Bois
vendredi 7 août 2026 · Sauzé-Vaussais
Informations pratiques
Sauzé-entre-Bois
Graines de lecture
Médiathèque La Fabrik Sauzé-Vaussais Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 10:30:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Confortablement installés, accompagnés de papa, maman, mamie, tata ou d’un autre membre de la famille, les enfants sont invités à se plonger dans l’univers des livres et des histoires. C’est un moment privilégié pour écouter, découvrir et partager le plaisir de la lecture.
Au fil de la séance, petits et grands pourront profiter d’histoires racontées, de chansons, de comptines et de jeux de doigts. Autant d’animations ludiques
qui éveillent la curiosité, stimulent l’imagination et favorisent l’éveil des tout-petits dans une ambiance douce et conviviale.
Un joli moment de complicité à vivre en famille, pour découvrir les livres autrement et partager le plaisir des mots et des sons.
Public 0-4 ans, sur inscription. .
Médiathèque La Fabrik Sauzé-entre-Bois 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 56 61 mediatheque@sauze-entre-bois.fr
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English : Graines de lecture
L’événement Graines de lecture Sauzé-entre-Bois a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Pays Mellois
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