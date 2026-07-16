Grand bal Années folles à l’Hôtel de Ville, Hôtel de ville de Colombes, Colombes

dimanche 20 septembre 2026 · Hôtel de ville de Colombes · Colombes

Informations pratiques

Grand bal Années folles à l’Hôtel de Ville Dimanche 20 septembre, 19h00 Hôtel de ville de Colombes Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T19:00:00+02:00 – 2026-09-20T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T19:00:00+02:00 – 2026-09-20T22:00:00+02:00

Bal de clotûre « Années folles » à l’Hôtel de ville.

Animation musicale avec le groupe Octave et Anatole.

Cours et démonstration de danse.

Hôtel de ville de Colombes Place de la République 92700 Colombes Colombes 92700 Centre Hauts-de-Seine Île-de-France 01 47 60 80 00 [{« type »: « phone », « value »: « 01 47 60 81 28 »}, {« type »: « email », « value »: « archives@mairie-colombes.fr »}]

Grand bal « Années folles »

© Ville de Colombes