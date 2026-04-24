Grand Bal Salle des fêtes Luzy
Grand Bal Salle des fêtes Luzy vendredi 8 mai 2026.
Luzy
Grand Bal
Salle des fêtes 13 Rue des Remparts Luzy Nièvre
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 22:00:00
fin : 2026-05-07 04:00:00
Date(s) :
2026-05-07
Grand Bal De 22h à 4h du matin à la salle des fêtes, 13 rue des Remparts. Soirée animée par DJ Jean-Yves. Tarif 8 €.
Contact association.lilyrose.58@gmail.com .
Salle des fêtes 13 Rue des Remparts Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté association.lilyrose.58@gmail.com
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English : Grand Bal
L’événement Grand Bal Luzy a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Rives du Morvan
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