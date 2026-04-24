Grand Bal Salle des fêtes Luzy

Luzy

Grand Bal

Salle des fêtes 13 Rue des Remparts Luzy Nièvre

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 22:00:00

fin : 2026-05-07 04:00:00

Date(s) :

2026-05-07

Grand Bal De 22h à 4h du matin à la salle des fêtes, 13 rue des Remparts. Soirée animée par DJ Jean-Yves. Tarif 8 €.

Contact association.lilyrose.58@gmail.com .

Salle des fêtes 13 Rue des Remparts Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté association.lilyrose.58@gmail.com

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English : Grand Bal

L’événement Grand Bal Luzy a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Rives du Morvan