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Grand Bal Salle des fêtes Luzy

Grand Bal Salle des fêtes Luzy vendredi 8 mai 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : 13 Rue des Remparts

Ville : 58170 Luzy

Département : Nièvre

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : jeudi 7 mai 2026

Heure de début : 22:00:00

Tarif : Tarif de base plein tarif Tarif de base

Luzy

Grand Bal

Salle des fêtes 13 Rue des Remparts Luzy Nièvre

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 22:00:00
fin : 2026-05-07 04:00:00

Date(s) :
2026-05-07

Grand Bal De 22h à 4h du matin à la salle des fêtes, 13 rue des Remparts. Soirée animée par DJ Jean-Yves. Tarif 8 €.
Contact association.lilyrose.58@gmail.com   .

Salle des fêtes 13 Rue des Remparts Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   association.lilyrose.58@gmail.com

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English : Grand Bal

L’événement Grand Bal Luzy a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Rives du Morvan

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