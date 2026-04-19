Grand chœur EVE Philharmonie de Paris Paris

Le dimanche 06 juin, le Grand Chœur Rythmique d’EVE offre une performance sur la scène de la Grande Salle Pierre Boulez. Collégiens, enseignants et chœur d’adultes professionnels se réunissent pour dévoiler le fruit de leur travail intense.

Exister par la Voix Ensemble est fondé sur une approche psychocorporelle du chant choral : son objectif est de soutenir le développement du jeune chanteur en accordant toute leur place au corps, aux émotions et à la qualité relationnelle entre pédagogues et élèves. L’activité est menée dans une démarche interdisciplinaire associant chefs de chœur, rythmiciens Dalcroze, spécialistes de la technique Alexander, musicothérapeutes et professeurs de musique.

Le mardi 06 avril 2027

de 16h00 à 17h00

payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-04-06T19:00:00+02:00

fin : 2027-04-06T20:00:00+02:00

Date(s) : 2027-04-06T16:00:00+02:00_2027-04-06T17:00:00+02:00

Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris

Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Vélib -> Cité de la Musique (83.81m)

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