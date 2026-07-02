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AGENDA · Le Touquet-Paris-Plage

Grand Concert de Noël Le Touquet-Paris-Plage

samedi 19 décembre 2026 · Le Touquet-Paris-Plage

Informations pratiques

Début
samedi 19 décembre 2026
Fin
samedi 19 décembre 2026
Adresse
Place de l'Hermitage
Ville
62520 Le Touquet-Paris-Plage
Département
Pas-de-Calais
Tarif

Le Touquet-Paris-Plage

Grand Concert de Noël

Place de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-19
fin : 2026-12-19

Date(s) :
2026-12-19

Samedi 19 décembre 2026 de 20h à 21h30
au Palais des Congrès, salle Maurice Ravel

Grand Concert de Noël Rêves d’Orient ,
mélodies symphoniques aux couleurs orientales
Orchestre symphonique du Touquet

Billetterie
• à partir de 20 € (tarif unique)
• 10 € (13–18 ans)
• Gratuit (moins de 12 ans)

Réservation
• En ligne
• Office de Tourisme du Touquet-Paris-Plage
• Sur place (1h avant le concert)   .

Place de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00  office-tourisme@letouquet.com

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English :

L’événement Grand Concert de Noël Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage

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