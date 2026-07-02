Informations pratiques

Le Touquet-Paris-Plage

Grand Concert de Noël

Place de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-19

fin : 2026-12-19

Date(s) :

2026-12-19

Samedi 19 décembre 2026 de 20h à 21h30

au Palais des Congrès, salle Maurice Ravel

Grand Concert de Noël Rêves d’Orient ,

mélodies symphoniques aux couleurs orientales

Orchestre symphonique du Touquet

Billetterie

• à partir de 20 € (tarif unique)

• 10 € (13–18 ans)

• Gratuit (moins de 12 ans)

Réservation

• En ligne

• Office de Tourisme du Touquet-Paris-Plage

• Sur place (1h avant le concert) .

Place de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 office-tourisme@letouquet.com

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English :

L’événement Grand Concert de Noël Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage