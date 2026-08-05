Grand Concert Gospel à l’Eglise Saint-Sulpice Église Saint-Séverin PARIS

Informations pratiques

Le Medina Community Choir fête ses 20 ans à Paris

Cet été, le Medina Community Choir (Chœur Communautaire de Medina) pose ses valises à Paris. Originaire de l’île de Wight, en Angleterre, ce chœur fête cette année ses 20 ans d’existence, et a choisi la capitale française pour célébrer cet anniversaire à travers trois concerts gospels, du 5 au 8 août 2026 .

Le chœur a été salué par le critique Jonathan Griffith, du Carnegie Hall à New York, comme « le meilleur chœur communautaire d’Europe ». Depuis sa création, il rassemble des chanteurs et chanteuses de tous horizons autour d’un répertoire qui va du gospel aux chants contemporains, dans un esprit de partage et de convivialité.

Une histoire de vingt ans

Fondé sur l’île de Wight, le Medina Community Choir s’est construit au fil des années autour d’une idée simple : réunir les gens par le chant. C’est un choeur communautaire où chacun apporte sa voix. Pour ses 20 ans, le chœur a souhaité sortir de son ancrage local et offrir à un public parisien un moment de musique et de partage.

Le programme parisien

50 voix, 90 minutes de concert. Trois rendez-vous pour découvrir le chœur :

Mercredi 5 août 2026 – 15h00

Église Saint-Sulpice, 75006 Paris

Vendredi 7 août 2026 – 20h00

Église Saint-Philippe-du-Roule, 75008 Paris

Samedi 8 août 2026 – 16h00

Église Saint-Séverin, 75005 Paris

Entrée libre. Demande de participation aux frais.

Concert Gospel à Paris le mercredi 5 août 2026 à 15 h 00 à l’Eglise Saint-Sulpice.

Du mercredi 05 août 2026 au samedi 08 août 2026 :

samedi

de 15h00 à 16h30

vendredi

de 20h00 à 21h30

mercredi

de 16h00 à 17h30

gratuit sous condition

Les concerts sont à entrée libre mais une participation aux frais sera demandée.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-05T19:00:00+02:00

fin : 2026-08-08T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-08-05T16:00:00+02:00_2026-08-05T17:30:00+02:00;2026-08-07T20:00:00+02:00_2026-08-07T21:30:00+02:00;2026-08-08T15:00:00+02:00_2026-08-08T16:30:00+02:00

Église Saint-Séverin 1 rue des prêtres Saint-Séverin 75005 PARIS

https://medinacommunitychoir.org.uk/france https://www.facebook.com/MedinaCommunityChoir/ https://www.facebook.com/MedinaCommunityChoir/



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