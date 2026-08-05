Grand Concert Gospel à l’Eglise Saint-Sulpice Église Saint-Séverin PARIS
mercredi 5 août 2026 · Église Saint-Séverin · PARIS
Informations pratiques
Le Medina Community Choir fête ses 20 ans à Paris
Cet été, le Medina Community Choir (Chœur Communautaire de Medina) pose ses valises à Paris. Originaire de l’île de Wight, en Angleterre, ce chœur fête cette année ses 20 ans d’existence, et a choisi la capitale française pour célébrer cet anniversaire à travers trois concerts gospels, du 5 au 8 août 2026 .
Le chœur a été salué par le critique Jonathan Griffith, du Carnegie Hall à New York, comme « le meilleur chœur communautaire d’Europe ». Depuis sa création, il rassemble des chanteurs et chanteuses de tous horizons autour d’un répertoire qui va du gospel aux chants contemporains, dans un esprit de partage et de convivialité.
Une histoire de vingt ans
Fondé sur l’île de Wight, le Medina Community Choir s’est construit au fil des années autour d’une idée simple : réunir les gens par le chant. C’est un choeur communautaire où chacun apporte sa voix. Pour ses 20 ans, le chœur a souhaité sortir de son ancrage local et offrir à un public parisien un moment de musique et de partage.
Le programme parisien
50 voix, 90 minutes de concert. Trois rendez-vous pour découvrir le chœur :
Mercredi 5 août 2026 – 15h00
Église Saint-Sulpice, 75006 Paris
Vendredi 7 août 2026 – 20h00
Église Saint-Philippe-du-Roule, 75008 Paris
Samedi 8 août 2026 – 16h00
Église Saint-Séverin, 75005 Paris
Entrée libre. Demande de participation aux frais.
Concert Gospel à Paris le mercredi 5 août 2026 à 15 h 00 à l’Eglise Saint-Sulpice.
Du mercredi 05 août 2026 au samedi 08 août 2026 :
samedi
de 15h00 à 16h30
vendredi
de 20h00 à 21h30
mercredi
de 16h00 à 17h30
gratuit sous condition
Les concerts sont à entrée libre mais une participation aux frais sera demandée.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-05T19:00:00+02:00
fin : 2026-08-08T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-08-05T16:00:00+02:00_2026-08-05T17:30:00+02:00;2026-08-07T20:00:00+02:00_2026-08-07T21:30:00+02:00;2026-08-08T15:00:00+02:00_2026-08-08T16:30:00+02:00
Église Saint-Séverin 1 rue des prêtres Saint-Séverin 75005 PARIS
https://medinacommunitychoir.org.uk/france https://www.facebook.com/MedinaCommunityChoir/ https://www.facebook.com/MedinaCommunityChoir/
Afficher la carte du lieu Église Saint-Séverin et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- La Beauté des Voix Russes d’Opéra Église Saite Marie des Batignolles Paris 9 août 2026
- Récital de piano de Silas Bassa Église Saint-Merry Paris 9 août 2026
- Barapraia – Sunday Tropical vibes au Barapapa ! Le Barapapa Paris 9 août 2026
- Les Petits Suisses, Django afternoon au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris 9 août 2026
- Sandro Zerafa / Yoni Zelnik duo Le Son de la Terre PARIS 05 9 août 2026