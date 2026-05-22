Grand Concert GOSPEL pour la Fête de la Musique ! église St Philippe du Roule Paris

Grand Concert GOSPEL pour la Fête de la Musique !



» Un Grand moment de fête et d’énergie, pour que vous rentriez chez vous avec de bonnes vibrations et un Grand sourire … «



par l’ Ensemble Vocal » Soul Tales » Direction: Marco del Gatto

programme : AMERICAN TRADITIONAL SPIRITUAL

Dernier concert Gospel de la saison

Tarif unique : 10€ par personne

Lien de Réservation : https://my.weezevent.com/grand-concert-gospel-pour-la-fete-de-la-musique

ou En Espèce Sur Place – PAS DE CARTE BANCAIRE –

» Un Grand moment de fête et d’énergie, pour que vous rentriez chez vous avec de bonnes vibrations et un Grand sourire … »

Le dimanche 21 juin 2026

de 16h00 à 17h00

payant

Tarif unique : 10€ par personne

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-21T19:00:00+02:00

fin : 2026-06-21T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-21T16:00:00+02:00_2026-06-21T17:00:00+02:00

église St Philippe du Roule 154 rue du Fbg St Honoré 75008 Paris



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