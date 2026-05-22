Grand Concert GOSPEL pour la Fête de la Musique ! église St Philippe du Roule Paris
Grand Concert GOSPEL pour la Fête de la Musique ! église St Philippe du Roule Paris dimanche 21 juin 2026.
Grand Concert GOSPEL pour la Fête de la Musique !
» Un Grand moment de fête et d’énergie, pour que vous rentriez chez vous avec de bonnes vibrations et un Grand sourire … «
par l’ Ensemble Vocal » Soul Tales » Direction: Marco del Gatto
programme : AMERICAN TRADITIONAL SPIRITUAL
Dernier concert Gospel de la saison
Tarif unique : 10€ par personne
Lien de Réservation : https://my.weezevent.com/grand-concert-gospel-pour-la-fete-de-la-musique
ou En Espèce Sur Place – PAS DE CARTE BANCAIRE –
» Un Grand moment de fête et d’énergie, pour que vous rentriez chez vous avec de bonnes vibrations et un Grand sourire … »
Le dimanche 21 juin 2026
de 16h00 à 17h00
payant
Tarif unique : 10€ par personne
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-21T19:00:00+02:00
fin : 2026-06-21T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-21T16:00:00+02:00_2026-06-21T17:00:00+02:00
église St Philippe du Roule 154 rue du Fbg St Honoré 75008 Paris
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