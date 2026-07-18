Grand Concert Messe Jubilatoire CATHEDRALE DE DIE Die

Informations pratiques

Die

Grand Concert Messe Jubilatoire

CATHEDRALE DE DIE 3 RUE NOTRE DAME Die Drôme

Tarif : – – EUR

GRATUIT 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 17:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

MESSE JUBILATOIRE

BARBER,BIZET, FAURE, GJEILO, GOUNOD, IVES, VIERNE

DIRECTION MONIQUE CIEREN

SOPRANO CATHERINE BERNARDINI

ORGUE OLIVIER DEC

CORDES, CUIVRES, BOIS, PERCUSSIONS

CHOEUR MUSIQUE ET CHANT D ETE

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CATHEDRALE DE DIE 3 RUE NOTRE DAME Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes morelsophie808@gmail.com

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English :

JUBILANT MASS

BARBER, BIZET, FAURE, GJEILO, GOUNOD, IVES, VIERNE

CONDUCTOR: MONIQUE CIEREN

SOPRANO: CATHERINE BERNARDINI

ORGAN: OLIVIER DEC

STRINGS, BRASS, WOODWIND, PERCUSSION

CHOIR: MUSIQUE ET CHANT D’ETE

L’événement Grand Concert Messe Jubilatoire Die a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de Tourisme du Pays Diois