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Grand Concert Messe Jubilatoire CATHEDRALE DE DIE Die

samedi 22 août 2026 · CATHEDRALE DE DIE · Die

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
CATHEDRALE DE DIE
Adresse
3 RUE NOTRE DAME
Ville
26150 Die
Département
Drôme
Tarif
GRATUIT 12 ans

Die

Grand Concert Messe Jubilatoire

CATHEDRALE DE DIE 3 RUE NOTRE DAME Die Drôme

Tarif : – – EUR

GRATUIT 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 17:00:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

MESSE JUBILATOIRE
BARBER,BIZET, FAURE, GJEILO, GOUNOD, IVES, VIERNE
DIRECTION MONIQUE CIEREN
SOPRANO CATHERINE BERNARDINI
ORGUE OLIVIER DEC
CORDES, CUIVRES, BOIS, PERCUSSIONS
CHOEUR MUSIQUE ET CHANT D ETE
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CATHEDRALE DE DIE 3 RUE NOTRE DAME Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   morelsophie808@gmail.com

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English :

JUBILANT MASS
BARBER, BIZET, FAURE, GJEILO, GOUNOD, IVES, VIERNE
CONDUCTOR: MONIQUE CIEREN
SOPRANO: CATHERINE BERNARDINI
ORGAN: OLIVIER DEC
STRINGS, BRASS, WOODWIND, PERCUSSION
CHOIR: MUSIQUE ET CHANT D’ETE

L’événement Grand Concert Messe Jubilatoire Die a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de Tourisme du Pays Diois

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