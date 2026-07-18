Grand Concert Messe Jubilatoire CATHEDRALE DE DIE Die
samedi 22 août 2026 · CATHEDRALE DE DIE · Die
Informations pratiques
Die
Grand Concert Messe Jubilatoire
CATHEDRALE DE DIE 3 RUE NOTRE DAME Die Drôme
Tarif : – – EUR
GRATUIT 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 17:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
MESSE JUBILATOIRE
BARBER,BIZET, FAURE, GJEILO, GOUNOD, IVES, VIERNE
DIRECTION MONIQUE CIEREN
SOPRANO CATHERINE BERNARDINI
ORGUE OLIVIER DEC
CORDES, CUIVRES, BOIS, PERCUSSIONS
CHOEUR MUSIQUE ET CHANT D ETE
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CATHEDRALE DE DIE 3 RUE NOTRE DAME Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes morelsophie808@gmail.com
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English :
JUBILANT MASS
BARBER, BIZET, FAURE, GJEILO, GOUNOD, IVES, VIERNE
CONDUCTOR: MONIQUE CIEREN
SOPRANO: CATHERINE BERNARDINI
ORGAN: OLIVIER DEC
STRINGS, BRASS, WOODWIND, PERCUSSION
CHOIR: MUSIQUE ET CHANT D’ETE
L’événement Grand Concert Messe Jubilatoire Die a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de Tourisme du Pays Diois
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