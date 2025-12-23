Grand Couvige de Haute-Loire Hotel de la Dentelle Brioude

Brioude

Grand Couvige de Haute-Loire

Hotel de la Dentelle 29 rue du 4 septembre Brioude Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-03

Rendez-vous à Brioude les 3 et 4 octobre 2026 pour le Grand Couvige de Haute-Loire ! Le thème les célébrations, pour les 40 ans de l’HDLD

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Hotel de la Dentelle 29 rue du 4 septembre Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 80 02 contact@hoteldeladentelle.com

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English :

See you in Brioude on October 3 and 4, 2026 for the Grand Couvige de Haute-Loire! The theme: Celebrating 40 years of HDLD

L’événement Grand Couvige de Haute-Loire Brioude a été mis à jour le 2025-12-23 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne