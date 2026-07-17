Grand débat bio 2027, Institut Ago Rennes-Angers, Angers (49), Angers
mardi 23 mars 2027 · Institut Ago Rennes-Angers, Angers (49) · Angers
Informations pratiques
Grand débat bio 2027 Mardi 23 mars 2027, 09h00 Institut Ago Rennes-Angers, Angers (49) Maine-et-Loire
Lien d’inscription prochainement disponible.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-03-23T09:00:00+01:00 – 2027-03-23T17:00:00+01:00
Fin : 2027-03-23T09:00:00+01:00 – 2027-03-23T17:00:00+01:00
Si un équilibre se rompt, toute la chaîne du vivant est affectée : sol, plantes, animaux et humains, une seule santé les relie.
Rendez-vous le mardi 23 mars 2027 à Angers pour le Grand débat bio 2027 !
Au programme
9 h 00 : accueil
Conférences plénières sur toutes les dimensions de la santé :
- santé des Hommes,
- santé des animaux et bien-être animal,
- santé des plantes et de l’environnement.
14 h 00 : ateliers
- Ateliers participatifs sur la santé des sols, le microbiome, la qualité de l’eau, la qualité de l’air, en vue de construire une séquence pédagogique d’enseignement sur la santé globale.
- Table ronde : regards croisés sur les transitions agro-alimentaires en cours pour soutenir la santé du vivant – retours d’expériences mises en place en Pays de la Loire.
Enseignants, vous souhaitez venir avec des étudiants ? Contactez-nous !
Contacts
Lola SEREE, Chambre d’agriculture Pays de la Loire.
Marina CHANIAL, Chambre d’agriculture Pays de la Loire.
Institut Ago Rennes-Angers, Angers (49) 2 rue Le Nôtre, 49000 Angers Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « lola.seree@pl.chambagri.fr »}, {« type »: « email », « value »: « marina.chanial@pl.chambagri.fr »}]
L’agriculture biologique peut-elle préserver l’équilibre entre notre santé, celle des animaux et celle des écosystèmes ?
© Chambre d’agriculture Pays de la Loire
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