UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Angers

Grand débat bio 2027, Institut Ago Rennes-Angers, Angers (49), Angers

mardi 23 mars 2027 · Institut Ago Rennes-Angers, Angers (49) · Angers

Grand débat bio 2027, Institut Ago Rennes-Angers, Angers (49), Angers

Informations pratiques

Début
mardi 23 mars 2027
Fin
mardi 23 mars 2027
Lieu
Institut Ago Rennes-Angers, Angers (49)
Adresse
2 rue Le Nôtre, 49000 Angers
Ville
49000 Angers
Département
Maine-et-Loire
Tarif
Lien d'inscription prochainement disponible.

Grand débat bio 2027 Mardi 23 mars 2027, 09h00 Institut Ago Rennes-Angers, Angers (49) Maine-et-Loire

Lien d’inscription prochainement disponible.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-03-23T09:00:00+01:00 – 2027-03-23T17:00:00+01:00
Fin : 2027-03-23T09:00:00+01:00 – 2027-03-23T17:00:00+01:00

Si un équilibre se rompt, toute la chaîne du vivant est affectée : sol, plantes, animaux et humains, une seule santé les relie.
Rendez-vous le mardi 23 mars 2027 à Angers pour le Grand débat bio 2027 !

Au programme

9 h 00 : accueil
Conférences plénières sur toutes les dimensions de la santé :

  • santé des Hommes,
  • santé des animaux et bien-être animal,
  • santé des plantes et de l’environnement.

14 h 00 : ateliers

  • Ateliers participatifs sur la santé des sols, le microbiome, la qualité de l’eau, la qualité de l’air, en vue de construire une séquence pédagogique d’enseignement sur la santé globale.
  • Table ronde : regards croisés sur les transitions agro-alimentaires en cours pour soutenir la santé du vivant – retours d’expériences mises en place en Pays de la Loire.

Enseignants, vous souhaitez venir avec des étudiants ? Contactez-nous !

Contacts

Lola SEREE, Chambre d’agriculture Pays de la Loire.
Marina CHANIAL, Chambre d’agriculture Pays de la Loire.

Institut Ago Rennes-Angers, Angers (49) 2 rue Le Nôtre, 49000 Angers Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « lola.seree@pl.chambagri.fr »}, {« type »: « email », « value »: « marina.chanial@pl.chambagri.fr »}]
L’agriculture biologique peut-elle préserver l’équilibre entre notre santé, celle des animaux et celle des écosystèmes ?

© Chambre d’agriculture Pays de la Loire

À voir aussi à Angers (Maine-et-Loire)