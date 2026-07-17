Grand débat bio 2027, Institut Ago Rennes-Angers, Angers (49), Angers

Informations pratiques

Grand débat bio 2027 Mardi 23 mars 2027, 09h00 Institut Ago Rennes-Angers, Angers (49) Maine-et-Loire

Lien d’inscription prochainement disponible.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-23T09:00:00+01:00 – 2027-03-23T17:00:00+01:00

Fin : 2027-03-23T09:00:00+01:00 – 2027-03-23T17:00:00+01:00

Si un équilibre se rompt, toute la chaîne du vivant est affectée : sol, plantes, animaux et humains, une seule santé les relie.

Rendez-vous le mardi 23 mars 2027 à Angers pour le Grand débat bio 2027 !

Au programme

9 h 00 : accueil

Conférences plénières sur toutes les dimensions de la santé :

santé des Hommes,

santé des animaux et bien-être animal,

santé des plantes et de l’environnement.

14 h 00 : ateliers

Ateliers participatifs sur la santé des sols, le microbiome, la qualité de l’eau, la qualité de l’air, en vue de construire une séquence pédagogique d’enseignement sur la santé globale.

sur la santé des sols, le microbiome, la qualité de l’eau, la qualité de l’air, en vue de construire une séquence pédagogique d’enseignement sur la santé globale. Table ronde : regards croisés sur les transitions agro-alimentaires en cours pour soutenir la santé du vivant – retours d’expériences mises en place en Pays de la Loire.

Enseignants, vous souhaitez venir avec des étudiants ? Contactez-nous !

Contacts

Lola SEREE, Chambre d’agriculture Pays de la Loire.

Marina CHANIAL, Chambre d’agriculture Pays de la Loire.

Institut Ago Rennes-Angers, Angers (49) 2 rue Le Nôtre, 49000 Angers Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « lola.seree@pl.chambagri.fr »}, {« type »: « email », « value »: « marina.chanial@pl.chambagri.fr »}]

L’agriculture biologique peut-elle préserver l’équilibre entre notre santé, celle des animaux et celle des écosystèmes ?

© Chambre d’agriculture Pays de la Loire