Grand gala de l’humour Absolutely Hilarious avec Anne Roumanoff, Elie Semoun, Caroline Vigneaux et Elisabeth Buffet Folies Bergère Paris

Informations pratiques

Dans ce lieu mythique se réunissent Anne Roumanoff, Élie Semoun, Caroline Vigneaux, Élisabeth Buffet, accompagnés de Sabrine Zayani, Denise et Laurent Barat. Au programme : sketchs cultes, performances inédites et moments de complicité entre artistes incontournables et nouveaux talents. Un rendez-vous unique placé sous le signe du rire et de la convivialité.

Absolutely Hilarious, créé en 2018 par Christophe Combarieu et Mathieu Wilhelm, est rapidement devenu l’un des spectacles d’humour préférés des Français ! (Le Parisien)

Le dimanche 13 septembre 2026, le spectacle Absolutely Hilarious investit pour la première fois la scène emblématique des Folies Bergère pour une soirée d’exception dédiée à l’humour.

Le dimanche 13 septembre 2026

de 18h00 à 20h00

payant

De 15,70 à 56,50 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-13T21:00:00+02:00

fin : 2026-09-13T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-13T18:00:00+02:00_2026-09-13T20:00:00+02:00

Folies Bergère 32 Rue Richer 75009 Paris

Métro -> 7 : Cadet (Paris) (245m)

Bus -> 7485 : Provence – Faubourg Montmartre (Paris) (163m)

Vélib -> Geoffroy – Marie (44.58m)

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