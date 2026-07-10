Grand marché vintage japonais Rue Bailly Paris

Informations pratiques

Objets de brocante, vêtements vintage, vaisselles japonaises, artisanat, le tout importé du Japon !

GRAND MARCHÉ VINTAGE JAPONAIS

– Du 11 juillet au 25 aout 2026

Au 7 Rue Bailly, 75003 Paris

– Entrée gratuite, sans réservation, ouvert tous les jours (11h-19h)



Retrouvez toutes nos actualités,calendriers et contenu sur instagram et facebook : @Koji.japon

et sur notre site web : https://koji-japon.fr/

Grand marché vintage organisé par le brocanteur japonais Koji et son équipe, qui s’installent au sein de la galerie Joseph au 7 Rue Bailly à Paris, du 11 juillet au 25 aout 2026.

Du samedi 11 juillet 2026 au mardi 25 août 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-11T14:00:00+02:00

fin : 2026-08-25T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-11T11:00:00+02:00_2026-07-11T19:00:00+02:00;2026-07-12T11:00:00+02:00_2026-07-12T19:00:00+02:00;2026-07-13T11:00:00+02:00_2026-07-13T19:00:00+02:00;2026-07-14T11:00:00+02:00_2026-07-14T19:00:00+02:00;2026-07-15T11:00:00+02:00_2026-07-15T19:00:00+02:00;2026-07-16T11:00:00+02:00_2026-07-16T19:00:00+02:00;2026-07-17T11:00:00+02:00_2026-07-17T19:00:00+02:00;2026-07-18T11:00:00+02:00_2026-07-18T19:00:00+02:00;2026-07-19T11:00:00+02:00_2026-07-19T19:00:00+02:00;2026-07-20T11:00:00+02:00_2026-07-20T19:00:00+02:00;2026-07-21T11:00:00+02:00_2026-07-21T19:00:00+02:00;2026-07-22T11:00:00+02:00_2026-07-22T19:00:00+02:00;2026-07-23T11:00:00+02:00_2026-07-23T19:00:00+02:00;2026-07-24T11:00:00+02:00_2026-07-24T19:00:00+02:00;2026-07-25T11:00:00+02:00_2026-07-25T19:00:00+02:00;2026-07-26T11:00:00+02:00_2026-07-26T19:00:00+02:00;2026-07-27T11:00:00+02:00_2026-07-27T19:00:00+02:00;2026-07-28T11:00:00+02:00_2026-07-28T19:00:00+02:00;2026-07-29T11:00:00+02:00_2026-07-29T19:00:00+02:00;2026-07-30T11:00:00+02:00_2026-07-30T19:00:00+02:00;2026-07-31T11:00:00+02:00_2026-07-31T19:00:00+02:00;2026-08-01T11:00:00+02:00_2026-08-01T19:00:00+02:00;2026-08-02T11:00:00+02:00_2026-08-02T19:00:00+02:00;2026-08-03T11:00:00+02:00_2026-08-03T19:00:00+02:00;2026-08-04T11:00:00+02:00_2026-08-04T19:00:00+02:00;2026-08-05T11:00:00+02:00_2026-08-05T19:00:00+02:00;2026-08-06T11:00:00+02:00_2026-08-06T19:00:00+02:00;2026-08-07T11:00:00+02:00_2026-08-07T19:00:00+02:00;2026-08-08T11:00:00+02:00_2026-08-08T19:00:00+02:00;2026-08-09T11:00:00+02:00_2026-08-09T19:00:00+02:00;2026-08-10T11:00:00+02:00_2026-08-10T19:00:00+02:00;2026-08-11T11:00:00+02:00_2026-08-11T19:00:00+02:00;2026-08-12T11:00:00+02:00_2026-08-12T19:00:00+02:00;2026-08-13T11:00:00+02:00_2026-08-13T19:00:00+02:00;2026-08-14T11:00:00+02:00_2026-08-14T19:00:00+02:00;2026-08-15T11:00:00+02:00_2026-08-15T19:00:00+02:00;2026-08-16T11:00:00+02:00_2026-08-16T19:00:00+02:00;2026-08-17T11:00:00+02:00_2026-08-17T19:00:00+02:00;2026-08-18T11:00:00+02:00_2026-08-18T19:00:00+02:00;2026-08-19T11:00:00+02:00_2026-08-19T19:00:00+02:00;2026-08-20T11:00:00+02:00_2026-08-20T19:00:00+02:00;2026-08-21T11:00:00+02:00_2026-08-21T19:00:00+02:00;2026-08-22T11:00:00+02:00_2026-08-22T19:00:00+02:00;2026-08-23T11:00:00+02:00_2026-08-23T19:00:00+02:00;2026-08-24T11:00:00+02:00_2026-08-24T19:00:00+02:00;2026-08-25T11:00:00+02:00_2026-08-25T19:00:00+02:00

Rue Bailly 7 Rue Bailly 75003 Paris

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