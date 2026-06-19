Grand Méchant Gouffre Théâtre de Marionnettes de Belfort Belfort

Informations pratiques

Belfort

Grand Méchant Gouffre

Théâtre de Marionnettes de Belfort 30B Rue Jean de La Fontaine Belfort Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-29 17:00:00

fin : 2027-04-29

Date(s) :

2027-04-29

Dans un petit réduit, sorte d’abri fait de papier kraft huilé, de draps suspendus et de mobilier aux mécanismes étranges, un homme attend la fin du monde. Seul depuis trop longtemps et tentant de rester à fleur d’humanité, son langage s’effrite, sa mémoire s’effondre, et il ne sait plus bien comment être à lui-même un ami.

Dans cette cabane qui petit à petit s’ensevelit, lui tient bon, et continue vaille que vaille son cortège de petites habitudes ineptes, de petites manières grandioses, de gros comptes à rendre et d’entorses petitement coupables.

Si tout doit s’effondrer, tout ça n’aura pas servi à rien, c’est Crampe qui vous le dit.

Un spectacle drôle et effrayant sur l’attente d’un monde qui n’en finit plus de mourir, la joie de créer, et nos petites folies. Un spectacle tout public à 360° pour lieux de fin du monde, intérieur comme extérieur. Un spectacle à musique très concrète, marionnettes live, et ombres portées. .

Théâtre de Marionnettes de Belfort 30B Rue Jean de La Fontaine Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 99 65 contact@marionnette-belfort.com

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English : Grand Méchant Gouffre

L’événement Grand Méchant Gouffre Belfort a été mis à jour le 2026-06-19 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)