Grand Méchant Gouffre Théâtre de Marionnettes de Belfort Belfort
jeudi 29 avril 2027 · Théâtre de Marionnettes de Belfort · Belfort
Informations pratiques
Belfort
Grand Méchant Gouffre
Théâtre de Marionnettes de Belfort 30B Rue Jean de La Fontaine Belfort Territoire de Belfort
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-29 17:00:00
fin : 2027-04-29
Date(s) :
2027-04-29
Dans un petit réduit, sorte d’abri fait de papier kraft huilé, de draps suspendus et de mobilier aux mécanismes étranges, un homme attend la fin du monde. Seul depuis trop longtemps et tentant de rester à fleur d’humanité, son langage s’effrite, sa mémoire s’effondre, et il ne sait plus bien comment être à lui-même un ami.
Dans cette cabane qui petit à petit s’ensevelit, lui tient bon, et continue vaille que vaille son cortège de petites habitudes ineptes, de petites manières grandioses, de gros comptes à rendre et d’entorses petitement coupables.
Si tout doit s’effondrer, tout ça n’aura pas servi à rien, c’est Crampe qui vous le dit.
Un spectacle drôle et effrayant sur l’attente d’un monde qui n’en finit plus de mourir, la joie de créer, et nos petites folies. Un spectacle tout public à 360° pour lieux de fin du monde, intérieur comme extérieur. Un spectacle à musique très concrète, marionnettes live, et ombres portées. .
Théâtre de Marionnettes de Belfort 30B Rue Jean de La Fontaine Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 99 65 contact@marionnette-belfort.com
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English : Grand Méchant Gouffre
L’événement Grand Méchant Gouffre Belfort a été mis à jour le 2026-06-19 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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