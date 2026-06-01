Le Grand-Bourg

Grand Prix Albert GAGNET

Le Grand-Bourg Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 16:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Semi-nocturne, support du Granit Marchois, 2ème manche,

A partir de 16h 00 4 tours pour les U13,

A partir de 17h 00 3 tours pour les U11,

A partir de 18h 00 20 tours de 3,3 kms pour les autres catégories. .

Le Grand-Bourg 23240 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 46 76 98

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English : Grand Prix Albert GAGNET

L’événement Grand Prix Albert GAGNET Le Grand-Bourg a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse