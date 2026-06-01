Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Grand Prix Albert GAGNET Le Grand-Bourg

Grand Prix Albert GAGNET Le Grand-Bourg

Grand Prix Albert GAGNET Le Grand-Bourg samedi 20 juin 2026.

Ville : 23240 Le Grand-Bourg

Département : Creuse

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Le Grand-Bourg

Grand Prix Albert GAGNET

Le Grand-Bourg Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 16:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Semi-nocturne, support du Granit Marchois, 2ème manche,
A partir de 16h 00 4 tours pour les U13,
A partir de 17h 00 3 tours pour les U11,
A partir de 18h 00 20 tours de 3,3 kms pour les autres catégories.   .

Le Grand-Bourg 23240 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 46 76 98 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Grand Prix Albert GAGNET

L’événement Grand Prix Albert GAGNET Le Grand-Bourg a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse

À voir aussi à Le Grand-Bourg (Creuse)