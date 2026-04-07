Grand Prix Bouliste de Romans 71ème édition Stade bouliste Emile Gras Romans-sur-Isère
Grand Prix Bouliste de Romans 71ème édition Stade bouliste Emile Gras Romans-sur-Isère samedi 30 mai 2026.
Romans-sur-Isère
Grand Prix Bouliste de Romans 71ème édition
Stade bouliste Emile Gras 12 rue Emile Gras Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 08:00:00
fin : 2026-05-31 17:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Le sport boules est à l’honneur à Romans-sur-Isère ! Les 30 et 31 mai 2026, notre ville vibrera au rythme de la 71ème édition du Grand Prix de la Ville, un rendez-vous historique et incontournable du calendrier sportif régional !
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Stade bouliste Emile Gras 12 rue Emile Gras Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 73 33 48 sportboulesromans@gmail.com
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English : Grand Prix Bouliste de Romans 71ème édition
Romans-sur-Isère honors the sport of boules! On May 30 and 31, 2026, our city will vibrate to the rhythm of the 71st edition of the Grand Prix de la Ville, a historic and unmissable event on the regional sporting calendar!
L’événement Grand Prix Bouliste de Romans 71ème édition Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-04-07 par Valence Romans Tourisme
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