Grand Prix Bouliste de Romans 71ème édition Stade bouliste Emile Gras Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Grand Prix Bouliste de Romans 71ème édition

Stade bouliste Emile Gras 12 rue Emile Gras Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 08:00:00

fin : 2026-05-31 17:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Le sport boules est à l’honneur à Romans-sur-Isère ! Les 30 et 31 mai 2026, notre ville vibrera au rythme de la 71ème édition du Grand Prix de la Ville, un rendez-vous historique et incontournable du calendrier sportif régional !

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Stade bouliste Emile Gras 12 rue Emile Gras Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 73 33 48 sportboulesromans@gmail.com

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English : Grand Prix Bouliste de Romans 71ème édition

Romans-sur-Isère honors the sport of boules! On May 30 and 31, 2026, our city will vibrate to the rhythm of the 71st edition of the Grand Prix de la Ville, a historic and unmissable event on the regional sporting calendar!

L’événement Grand Prix Bouliste de Romans 71ème édition Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-04-07 par Valence Romans Tourisme