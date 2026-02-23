Grand Prix de Quiberon ETF26 Boulevard des Émigrés Quiberon
Grand Prix de Quiberon ETF26 Boulevard des Émigrés Quiberon mercredi 7 octobre 2026.
Grand Prix de Quiberon ETF26
Boulevard des Émigrés ASNQuiberon Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 13:00:00
fin : 2026-10-10 17:00:00
Date(s) :
2026-10-07
Finale du circuit européen 2026 pour les ETF26 (catamarans volants de 26 pieds).
Dix bolides des mers s’affronteront, avec à leur bord des champions de toutes nationalités, provenant du circuit Sail Gp et de l’America’s Cup.
Les courses se déroulent en Baie de Quiberon .
Boulevard des Émigrés ASNQuiberon Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 30 56 54
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Grand Prix de Quiberon ETF26 Quiberon a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon