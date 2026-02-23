Grand Prix de Quiberon ETF26 Boulevard des Émigrés Quiberon

Grand Prix de Quiberon ETF26

Quiberon Morbihan

Début : 2026-10-07 13:00:00

fin : 2026-10-10 17:00:00

2026-10-07

Finale du circuit européen 2026 pour les ETF26 (catamarans volants de 26 pieds).

Dix bolides des mers s’affronteront, avec à leur bord des champions de toutes nationalités, provenant du circuit Sail Gp et de l’America’s Cup.

Les courses se déroulent en Baie de Quiberon .

Boulevard des Émigrés ASNQuiberon Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 30 56 54

