Grand Prix du festival de l’histoire de l’art 2026 pour Vendre son art, De la Renaissance à nos jours, Sophie Cras et Charlotte Guichard, Château de Fontainebleau – chapiteau cour ovale, Fontainebleau
Grand Prix du festival de l’histoire de l’art 2026 pour Vendre son art, De la Renaissance à nos jours, Sophie Cras et Charlotte Guichard, Château de Fontainebleau – chapiteau cour ovale, Fontainebleau samedi 6 juin 2026.
Grand Prix du festival de l’histoire de l’art 2026 pour Vendre son art,
De la Renaissance à nos jours, Sophie Cras et Charlotte Guichard Samedi 6 juin, 17h30 Château de Fontainebleau – chapiteau cour ovale Seine-et-Marne
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T17:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T17:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00
Grâce au soutien de la maison Cartier, le Grand Prix du festival de l’histoire de l’art a été créé pour encourager toute action exemplaire (restauration, exposition, texte, édition, enquête, film, émission…) ayant eu lieu dans l’année. Cette année, le Grand Prix est attribué à Sophie Cras et Charlotte Guichard pour leur ouvrage Vendre son art, De la Renaissance à nos jours (Editions Seuil).
Il est sélectionné par un jury, composé de personnalités éminentes du monde de l’art : Marianne Alphant, romancière, Laurence Bertrand Dorléac, historienne de l’art, Daphné Bétard, journaliste, Hélène Delprat, artiste, Antoine Frérot, collectionneur, Neil McGregor, ancien directeur de la National Gallery de Londres et du British Museum, Nathalie Obadia, galeriste, Pierre Rainero, directeur Image, Style et Patrimoine Cartier. Il a fait son choix final parmi une large liste proposée par les membres du comité scientifique du festival de l’histoire de l’art, qui rassemble vingt-trois membres : directrices et directeurs de musées, présidents d’associations professionnelles d’histoire de l’art, enseignantes et enseignants d’histoire de l’art, artiste…
Laurence Bertrand Dorléac, présidente du comité scientifique du Festival, dialoguera avec les deux lauréates de cette cinquième édition,
Château de Fontainebleau – chapiteau cour ovale Place du Général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France
Festival de l’histoire de l’art
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