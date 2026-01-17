Grand Rassemblement de Lévriers

La Celle-Condé Cher

Dimanche 2026-09-04

2026-09-06

2026-09-04

Vivez un week-end exceptionnel dédié aux lévriers avec pas moins de 500 lévriers pour le concours beauté et 150 pour les courses. Expositions, compétitions, animations, vous attendent réunissant éleveurs et visiteurs venus de toute l’Europe.

Considéré comme l’un des plus grand rassemblement de lévriers en Europe, retrouvez le samedi l’exposition de beauté avec jugement individuels par race le matin et ring d’honneur l’après-midi où les meilleurs des 13 races concourent pour la sélection finale. Le dimanche est dédié aux courses en paire, avec deux manches. .

alain.brigel@orange.fr

Experience an exceptional weekend dedicated to greyhounds, with no less than 500 greyhounds for the beauty contest and 150 for the races. Exhibitions, competitions and entertainment await you, bringing together breeders and visitors from all over Europe.

