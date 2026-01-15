Grand tournoi de bridge Le Chambon-sur-Lignon

Grand tournoi de bridge

Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Début : 2026-08-08 14:00:00

fin : 2026-08-08

2026-08-08

Tournoi d’été convivial. Buffet, lots.

Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 99 22 39 88

English :

Friendly summer tournament. Buffet, prizes.

