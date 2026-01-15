Grand tournoi de bridge Le Chambon-sur-Lignon
Grand tournoi de bridge Le Chambon-sur-Lignon samedi 8 août 2026.
Grand tournoi de bridge
Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Début : 2026-08-08 14:00:00
fin : 2026-08-08
2026-08-08
Tournoi d’été convivial. Buffet, lots.
Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 99 22 39 88
English :
Friendly summer tournament. Buffet, prizes.
L’événement Grand tournoi de bridge Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme du Haut-Lignon