Grand tournoi de handball des écoles de la Ville de Valréas Stade Albert Adrien Valréas

Valréas

Grand tournoi de handball des écoles de la Ville de Valréas

Stade Albert Adrien Avenue Maréchal Leclerc Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 09:00:00

fin : 2026-05-22 16:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Plus de 500 enfants issus des 3 écoles élémentaires de la commune (Jules Ferry, Marcel Pagnol et Saint-Jean le Baptiste) participeront à cette manifestation sportive qui connaît chaque année un retentissant succès!

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Stade Albert Adrien Avenue Maréchal Leclerc Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 89 83 38 48 6384013@ffhandball.net

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English :

Over 500 children from the commune’s 3 elementary schools (Jules Ferry, Marcel Pagnol and Saint-Jean le Baptiste) will take part in this sporting event, which is a resounding success every year!

L’événement Grand tournoi de handball des écoles de la Ville de Valréas Valréas a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes