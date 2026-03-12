Grande braderie du centre hospitalier et brocante Craponne-sur-Arzon
Grande braderie du centre hospitalier et brocante Craponne-sur-Arzon samedi 20 juin 2026.
Craponne-sur-Arzon
Grande braderie du centre hospitalier et brocante
Rue de la Ratille Craponne-sur-Arzon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 09:00:00
fin : 2026-06-20 17:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Le Centre Hospitalier renouvelle sa traditionnelle braderie annuelle, un rendez-vous désormais bien installé dans la vie de l’établissement.
Cette année, une brocante est ouverte aux vendeurs sur l’espace vert situé à côté des parkings de l’établissement.
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Rue de la Ratille Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 01 10 99
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English :
The Centre Hospitalier is once again holding its traditional annual braderie , a well-established event in the life of the establishment.
This year, a flea market will be open to vendors on the green space next to the hospital?s parking lots.
L’événement Grande braderie du centre hospitalier et brocante Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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