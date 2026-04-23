Toul

Grande braderie et vide-grenier de Toul

Place des Trois Évêchés Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-03 06:00:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Profitez du centre-ville historique de la ville de Toul pour flâner à travers les étales du vide-grenier et la grande braderie, qui vous offriront l’opportunité de dénicher de nombreux objets d’occasion et bonnes affaires.

Les intéressés sont invités à venir explorer cette grande vente conviviale en plein air.

Pour l’édition de mai, la braderie fera écho à l’événement Venissimo. De quoi mêler les bonnes affaires au Carnaval de Venise, version touloise.Tout public

0 .

Place des Trois Évêchés Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 21 62 33 65 z_d_@hotmail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take advantage of Toul’s historic town center to stroll through the stalls of the vide-grenier and the grande braderie, offering you the opportunity to unearth numerous second-hand items and bargains.

Interested parties are invited to come and explore this friendly open-air sale.

For the May edition, the braderie will echo the Venissimo event. It’s the perfect way to combine bargains with the Toulousian version of the Venice Carnival.

L’événement Grande braderie et vide-grenier de Toul Toul a été mis à jour le 2026-04-23 par MT TERRES TOULOISES