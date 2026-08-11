Grande braderie, Médiathèque Jacques-Lanzmann, Loches
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Jacques-Lanzmann · Loches
Informations pratiques
Grande braderie Samedi 3 octobre, 10h00 Médiathèque Jacques-Lanzmann Indre-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Une grande braderie de livres, magazines et CD est proposée par l’équipe de la médiathèque pour offrir une seconde vie à des documents sortis de nos collections. Romans pour enfants, ados et adultes, albums jeunesse, livres de voyage, de cuisine, bandes dessinées et documentaires pour tous les âges et tous les goûts ; l’occasion idéale de chiner quelques trésors à tout petit prix (dès 0,50 €).
La braderie est également ouverte aux particuliers proposant livres, CD, magazines, DVD, jeux vidéo et jeux de société.
L’occasion d’alimenter votre bibliothèque, à petits prix !
Médiathèque Jacques-Lanzmann 24 AVENUE DES BAS CLOS 37600 Loches Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0247592957 http://www.mairie-loches.fr
Biblis en folie 2026
©Ville de Loches
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