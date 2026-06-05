Grande Brocante à Clamecy parking de la salle polyvalente Clamecy

Clamecy

Grande Brocante à Clamecy

parking de la salle polyvalente Boulevard Misset Clamecy Nièvre

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 07:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Le Lions Club de Clamecy Vaux d’Yonne organise sa brocante annuelle sur le parking de la salle polyvalente Prix exposant 2€ le mètre (inscription souhaitée) Restauration et buvette sur place Avec la participation de Miss Nièvre 2026, Camille Balleret. .

parking de la salle polyvalente Boulevard Misset Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 03 42 72 32 lcclamecy@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Grande Brocante à Clamecy Clamecy a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Clamecy Haut Nivernais