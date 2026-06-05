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Grande Brocante à Clamecy parking de la salle polyvalente Clamecy

Grande Brocante à Clamecy parking de la salle polyvalente Clamecy

Grande Brocante à Clamecy parking de la salle polyvalente Clamecy dimanche 7 juin 2026.

Lieu : parking de la salle polyvalente

Adresse : Boulevard Misset

Ville : 58500 Clamecy

Département : Nièvre

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif : 2 2 2 Autres Tarifs

Clamecy

Grande Brocante à Clamecy

parking de la salle polyvalente Boulevard Misset Clamecy Nièvre

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 07:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :
2026-06-07

Le Lions Club de Clamecy Vaux d’Yonne organise sa brocante annuelle sur le parking de la salle polyvalente Prix exposant 2€ le mètre (inscription souhaitée) Restauration et buvette sur place Avec la participation de Miss Nièvre 2026, Camille Balleret.   .

parking de la salle polyvalente Boulevard Misset Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 03 42 72 32  lcclamecy@gmail.com

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English :

L’événement Grande Brocante à Clamecy Clamecy a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Clamecy Haut Nivernais

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