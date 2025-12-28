Grande Brocante à Figeac

Place Carnot Sous la Halle Figeac Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-27 08:00:00

fin : 2026-12-27 17:00:00

Date(s) :

2026-12-27

L'association des Brocanteurs de Figeac vous invite à venir chiner

L'association des Brocanteurs de Figeac vous invite à venir chiner. L'occasion est belle de partir à la recherche de petits trésors et de se faire plaisir.

.

Place Carnot Sous la Halle Figeac 46100 Lot Occitanie +33 6 63 08 66 87 abf46100@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’association des Brocanteurs de Figeac invites you to come and bargain hunt

L’événement Grande Brocante à Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Figeac