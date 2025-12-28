Grande Brocante à Figeac Figeac
Grande Brocante à Figeac Figeac dimanche 27 décembre 2026.
Place Carnot Sous la Halle Figeac Lot
Début : 2026-12-27 08:00:00
fin : 2026-12-27 17:00:00
2026-12-27
L'association des Brocanteurs de Figeac vous invite à venir chiner. L'occasion est belle de partir à la recherche de petits trésors et de se faire plaisir.
Place Carnot Sous la Halle Figeac 46100 Lot Occitanie +33 6 63 08 66 87 abf46100@gmail.com
English :
L’association des Brocanteurs de Figeac invites you to come and bargain hunt
L’événement Grande Brocante à Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Figeac