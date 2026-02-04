Grande Brocante à Figeac

Place de la Halle (place Carnot) Figeac Lot

Venez chiner sous la halle, 50 brocanteurs professionnels vous attendent ! Cette grande brocante est organisée par l'association des brocanteurs du figeacois.

Place de la Halle (place Carnot) Figeac 46100 Lot Occitanie anulautrepareil@gmail.com

English :

Come bargain hunting under the covered market, 50 professional secondhand dealers await you! This large-scale flea market is organized by the Figeac Flea Marketers Association.

L’événement Grande Brocante à Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Figeac