Grande Brocante à Figeac Figeac
Grande Brocante à Figeac Figeac dimanche 23 août 2026.
Grande Brocante à Figeac
Place de la Halle (place Carnot) Figeac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 08:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00
Date(s) :
2026-08-23
Venez chiner sous la halle, 50 brocanteurs professionnels vous attendent ! Cette grande brocante est organisée par l'association des brocanteurs du figeacois.
Venez chiner sous la halle, 50 brocanteurs professionnels vous attendent ! Cette grande brocante est organisée par l'association des brocanteurs du figeacois.
.
Place de la Halle (place Carnot) Figeac 46100 Lot Occitanie anulautrepareil@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come bargain hunting under the covered market, 50 professional secondhand dealers await you! This large-scale flea market is organized by the Figeac Flea Marketers Association.
L’événement Grande Brocante à Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Figeac