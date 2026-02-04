Grande brocante de printemps à Figeac Figeac
Grande brocante de printemps à Figeac Figeac dimanche 26 avril 2026.
place Carnot (la Halle) Figeac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-04-26 08:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
2026-04-26
Venez chiner sous la halle, 50 brocanteurs professionnels vous attendent !
place Carnot (la Halle) Figeac 46100 Lot Occitanie +33 6 07 14 70 04
English :
Come bargain hunting under the covered market, 50 professional second-hand dealers are waiting for you!
