Grande brocante de printemps à Figeac Figeac

Grande brocante de printemps à Figeac

place Carnot (la Halle) Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 08:00:00

fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Venez chiner sous la halle, 50 brocanteurs professionnels vous attendent !

place Carnot (la Halle) Figeac 46100 Lot Occitanie +33 6 07 14 70 04

English :

Come bargain hunting under the covered market, 50 professional second-hand dealers are waiting for you!

