Grande Brocante Vide Grenier De la médiathéque au pont de la Charteuse Brives-Charensac

dimanche 5 juillet 2026 · De la médiathéque au pont de la Charteuse · Brives-Charensac

Informations pratiques

Brives-Charensac

Grande Brocante Vide Grenier

De la médiathéque au pont de la Charteuse Bord de la Loire / Square de la Rapita Brives-Charensac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 06:30:00

fin : 2026-07-05 19:00:00

Date(s) :

2026-07-05

A l’occasion de la Fête votive, l’association Habitat et Humanisme organise un vide-grenier en bord de Loire.

Venez chiner, faire de bonnes affaires et passer un moment convivial !

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De la médiathéque au pont de la Charteuse Bord de la Loire / Square de la Rapita Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 81 27 01

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English :

For the Fête votive, the Habitat et Humanisme association is organizing a garage sale on the banks of the Loire.

Come and bargain, bargain and bargain!

L’événement Grande Brocante Vide Grenier Brives-Charensac a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay