Grande Brocante Vide Grenier De la médiathéque au pont de la Charteuse Brives-Charensac
dimanche 5 juillet 2026 · De la médiathéque au pont de la Charteuse · Brives-Charensac
Informations pratiques
Brives-Charensac
Grande Brocante Vide Grenier
De la médiathéque au pont de la Charteuse Bord de la Loire / Square de la Rapita Brives-Charensac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 06:30:00
fin : 2026-07-05 19:00:00
Date(s) :
2026-07-05
A l’occasion de la Fête votive, l’association Habitat et Humanisme organise un vide-grenier en bord de Loire.
Venez chiner, faire de bonnes affaires et passer un moment convivial !
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De la médiathéque au pont de la Charteuse Bord de la Loire / Square de la Rapita Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 81 27 01
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English :
For the Fête votive, the Habitat et Humanisme association is organizing a garage sale on the banks of the Loire.
Come and bargain, bargain and bargain!
L’événement Grande Brocante Vide Grenier Brives-Charensac a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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