Les Boucles de la Loire #7

Brives-Charensac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Les Boucles de la Loire reviennent pour leur 7ème et vous donnent rendez-vous pour une journée inoubliable, sportive et solidaire sur les magnifiques bords de Loire !

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Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes altirun43@gmail.com

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English :

The Boucles de la Loire are back for their 7th edition, and look forward to an unforgettable day of sport and solidarity on the magnificent banks of the Loire!

L’événement Les Boucles de la Loire #7 Brives-Charensac a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay