GRANDE COLLECTE DE DISQUES POUR UNE MUSIQUE PLUS DURABLE AVEC REDISCO Du 3 au 30 juin 2026, Maison écocitoyenne, Bordeaux

GRANDE COLLECTE DE DISQUES POUR UNE MUSIQUE PLUS DURABLE AVEC REDISCO

Du 3 au 30 juin 2026 3 – 27 juin Maison écocitoyenne Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T11:00:00+02:00 – 2026-06-03T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T11:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00

À l’occasion de la fête de la musique, des bornes de collecte sont installées dans plusieurs bibliothèques et lieux culturels de la ville et de la métropole afin de permettre à chacune et chacun de déposer ses CD, vinyles et DVD en fin de vie ou dont il ou elle souhaite se séparer.

Ils connaîtront une seconde vie, transformés en objets du quotidien ou en nouveaux vinyles.

Leur recyclage, désormais obligatoire, constitue un enjeu environnemental important pour la filière musicale.

Porté par la Fédération Nationale des Labels et Distributeurs Indépendants, ReDisco a déjà permis le recyclage de plus de 1,2 million de disques issus des professionnels du secteur.

Avec cette initiative inédite à Bordeaux et sa métropole, la filière s’ouvre pour la première fois au grand public.

Les habitants de Bordeaux et sa métropole sont invités à participer à une démarche en faveur d’une musique plus durable.

Et si vous repartiez avec une nouvelle découverte ?

Vos vinyles en fin de vie pourraient peut-être être échangés contre des disques encore fonctionnels ?

Venez déposer vos dons à la Maison Écocitoyenne.

Toutes les bornes sur redisco.net

Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Pendant tout le mois de juin, Bordeaux et sa métropole accueillent la première collecte de disques à destination des particuliers en France, organisée par la filière de recyclage ReDisco.

Crédits ReDISCO