Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Grande Fête du Basket Club Mézin Moncrabeau Rue Casimir Lafitte Mézin

Grande Fête du Basket Club Mézin Moncrabeau Rue Casimir Lafitte Mézin vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Rue Casimir Lafitte

Adresse : MEZIN

Ville : 47170 Mézin

Département : Lot-et-Garonne

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Mézin

Grande Fête du Basket Club Mézin Moncrabeau

Rue Casimir Lafitte MEZIN Mézin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:30:00
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29 2026-05-30

Le club de basket de Mézin-Moncrabeau vous invite à sa grande fête pour un week-end sportif et convivial !

Au programme

VENDREDI 29 MAI

Repas dès 19h30
Apéritif + assiette composée + araignée de porc + frites maison + dessert + café + vin + digestif 17€

Menu enfant (-12 ans)
Saucisses, frites, glace, boisson 8€

Soirée dansante avec Lou Baricot

SAMEDI 30 MAI (10h–16h | ouvert à tous)

Tournoi de basket
Concours de pétanque (5€ équipe doublettes)
Apéritif grillades
Kermesse

Repas sur réservations.
CB acceptée tout le week-end.   .

Rue Casimir Lafitte MEZIN Mézin 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 81 95 59  bcmm47@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Grande Fête du Basket Club Mézin Moncrabeau

L’événement Grande Fête du Basket Club Mézin Moncrabeau Mézin a été mis à jour le 2026-05-05 par OT de l’Albret

À voir aussi à Mézin (Lot-et-Garonne)