Mézin

Grande Fête du Basket Club Mézin Moncrabeau

Rue Casimir Lafitte MEZIN Mézin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29 2026-05-30

Le club de basket de Mézin-Moncrabeau vous invite à sa grande fête pour un week-end sportif et convivial !

Au programme

VENDREDI 29 MAI

Repas dès 19h30

Apéritif + assiette composée + araignée de porc + frites maison + dessert + café + vin + digestif 17€

Menu enfant (-12 ans)

Saucisses, frites, glace, boisson 8€

Soirée dansante avec Lou Baricot

SAMEDI 30 MAI (10h–16h | ouvert à tous)

Tournoi de basket

Concours de pétanque (5€ équipe doublettes)

Apéritif grillades

Kermesse

Repas sur réservations.

CB acceptée tout le week-end. .

Rue Casimir Lafitte MEZIN Mézin 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 81 95 59 bcmm47@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Grande Fête du Basket Club Mézin Moncrabeau

L’événement Grande Fête du Basket Club Mézin Moncrabeau Mézin a été mis à jour le 2026-05-05 par OT de l’Albret