Grande Fête du Basket Club Mézin Moncrabeau Rue Casimir Lafitte Mézin
Grande Fête du Basket Club Mézin Moncrabeau Rue Casimir Lafitte Mézin vendredi 29 mai 2026.
Mézin
Grande Fête du Basket Club Mézin Moncrabeau
Rue Casimir Lafitte MEZIN Mézin Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:30:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29 2026-05-30
Le club de basket de Mézin-Moncrabeau vous invite à sa grande fête pour un week-end sportif et convivial !
Au programme
VENDREDI 29 MAI
Repas dès 19h30
Apéritif + assiette composée + araignée de porc + frites maison + dessert + café + vin + digestif 17€
Menu enfant (-12 ans)
Saucisses, frites, glace, boisson 8€
Soirée dansante avec Lou Baricot
SAMEDI 30 MAI (10h–16h | ouvert à tous)
Tournoi de basket
Concours de pétanque (5€ équipe doublettes)
Apéritif grillades
Kermesse
Repas sur réservations.
CB acceptée tout le week-end. .
Rue Casimir Lafitte MEZIN Mézin 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 81 95 59 bcmm47@orange.fr
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English : Grande Fête du Basket Club Mézin Moncrabeau
L’événement Grande Fête du Basket Club Mézin Moncrabeau Mézin a été mis à jour le 2026-05-05 par OT de l’Albret
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