Avallon

Grande foire et braderie d’Avallon

Avallon Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 06:00:00

fin : 2026-07-11 18:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Marché artisanal, produits locaux, braderie, vide-grenier, jeux pour enfants, ambiance conviviale et festive, buvette, restauration. .

Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 51 95 53

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English : Grande foire et braderie d’Avallon

L’événement Grande foire et braderie d’Avallon Avallon a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme du Grand Vézelay