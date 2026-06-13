Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Grande foire et braderie d’Avallon Avallon

Grande foire et braderie d’Avallon Avallon samedi 11 juillet 2026.

Ville : 89200 Avallon

Département : Yonne

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Avallon

Grande foire et braderie d’Avallon

Avallon Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 06:00:00
fin : 2026-07-11 18:00:00

Date(s) :
2026-07-11

Marché artisanal, produits locaux, braderie, vide-grenier, jeux pour enfants, ambiance conviviale et festive, buvette, restauration.   .

Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 51 95 53 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Grande foire et braderie d’Avallon

L’événement Grande foire et braderie d’Avallon Avallon a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme du Grand Vézelay

À voir aussi à Avallon (Yonne)