Grande foire et braderie d’Avallon Avallon
Grande foire et braderie d’Avallon Avallon samedi 11 juillet 2026.
Avallon
Grande foire et braderie d’Avallon
Avallon Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 06:00:00
fin : 2026-07-11 18:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Marché artisanal, produits locaux, braderie, vide-grenier, jeux pour enfants, ambiance conviviale et festive, buvette, restauration. .
Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 51 95 53
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English : Grande foire et braderie d’Avallon
L’événement Grande foire et braderie d’Avallon Avallon a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme du Grand Vézelay
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