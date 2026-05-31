Grande Loge de France : Visite guidée des Temples maçonniques de Versailles., Grande Loge de France Versailles, Versailles

Grande Loge de France : Visite guidée des Temples maçonniques de Versailles. 19 et 20 septembre Grande Loge de France Versailles Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Une exposition photographique rétrospective sera présentée concernant les Francs-maçons célèbres ou anonymes.

Des animations et des échanges seront aussi proposés pour partager avec le public, lors de la découverte des Temples maçonniques de la Grande Loge de France.

Grande Loge de France Versailles 19 bis rue de Limoges 78000 Versailles Versailles 78000 Chantiers Yvelines Île-de-France https://www.gldf.org/ Construit au début des années 1990, le bâtiment de la rue de

Limoges à Versailles, qui abrite deux temples maçonniques, s’inscrit dans la tradition architecturale héritée du XVIIIe siècle.

Les deux temples reprennent les fondamentaux de la symbolique maçonnique au travers d’une interprétation résolument contemporaine mais respectueuse d’un héritage de plusieurs siècles. Le public pourra visiter les deux temples et leurs annexes. Ces deux journées permettront également de répondre aux interrogations sur la franc-maçonnerie afin de mieux faire comprendre la démarche initiatique et la quête spirituelle pour les hommes et les femmes du XXIe Siècle. SNCF Gare de Versailles RiveGauche ou Versailles Chantiers. Stationnement Parking de Sceaux.

Visite guidée et exposition photographique rétrospective

©CEV