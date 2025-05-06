Grande messe en ut Kursaal Besançon
mercredi 16 septembre 2026 · Kursaal · Besançon
Informations pratiques
Besançon
Grande messe en ut
Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 19:30:00
fin : 2026-09-16 21:00:00
Date(s) :
2026-09-16
Tölzer Knabenchor
Orchestre de chambre de Bâle
Nicolas Brooymans, basse
Marie Lys, Julia Lezhneva, sopranos
Matthew Newlin, ténor
Francesco Corti, direction
Wolfgang Amadeus Mozart
Symphonie n°36 KV 425 Linz
Grande Messe KV 427
Ave Verum Corpus KV 618
Bien avant la composition de son Requiem, Mozart signe un autre immense chef-d’œuvre de la musique sacrée la Grande Messe en ut. Dans cet oratorio, il pousse la qualité de l’écriture à son sommet avec une densité musicale incroyable, telle une cathédrale sonore où chaque note contribue à l’élévation spirituelle. Deux autres chefs-d’œuvre complètent le programme, la 36e symphonie de Mozart, tellement inspirée et brillante, et le très émouvant Ave Verum. Ce programme est servi par une prestigieuse distribution internationale rassemblant quatre magnifiques solistes autour de l’Orchestre de chambre de Bâle et du très réputé chœur d’enfants de Munich, le tout sous la baguette du chef d’orchestre italien Francesco Corti. .
Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Grande messe en ut
L’événement Grande messe en ut Besançon a été mis à jour le 2026-07-02 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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