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Grande Randonnée des Jardins du quartier Rosa Parks Rosa Lab Paris

Grande Randonnée des Jardins du quartier Rosa Parks Rosa Lab Paris

Grande Randonnée des Jardins du quartier Rosa Parks Rosa Lab Paris vendredi 24 avril 2026.

Lieu : Rosa Lab

Adresse : 20 allée Rose Dieng-Kuntz 75019

Ville : 75019 Paris

Département : Paris

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Tarif : <p>Envoyer un mail à: contact@rosalab.fr qui confirmera</p>

À l’occasion des 48h de l’Agriculture Urbaine, partez pour le GR19, une randonnée à la découverte des jardins collectifs et partagés du quartier Rosa Parks.

Guidé par un animateur, vous suivrez une signalétique éphémère inspirée des célèbres balises de Grande Randonnée !

De jardin en jardin, acteurs associatifs et bénévoles vous accueillent pour présenter leurs projets et proposer de petites animations participatives : découverte d’une grainothèque au jardin du Ver Têtu, atelier infusion avec les plantes du jardin de l’Îlot Fertile et disco smoothie à Métropole 19 !

Une balade conviviale pour explorer l’agriculture urbaine en action, ouverte à toutes et tous !

Le parcours :

  • Jardin de l’Îlot Fertile – découverte du jardin et atelier infusion
  • Jardin du Ver Têtu – présentation du jardin et de la grainothèque
  • Jardin Métropole 19 – visite guidée et disco smoothie pour finir la soirée !

Rendez-vous à 18h au Rosa Lab, 20 allée Rose Dieng-Kuntz 75019
⏳ Durée : environ 2h30
Parcours à pied entre trois jardins du quartier ponctué de présentations et d’animations

Vivez la Grande Randonnée des Jardins du quartier Rosa Parks, Pont de Flandre et Flandre Aubervilliers.
Le vendredi 24 avril 2026
de 18h00 à 20h30
gratuit

Envoyer un mail à: contact@rosalab.fr qui confirmera

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-24T21:00:00+02:00
fin : 2026-04-24T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-24T18:00:00+02:00_2026-04-24T20:30:00+02:00

Rosa Lab 20 allée Rose Dieng-Kuntz 75019  75019 Paris
https://www.les48h.com/evenements/gr19-la-grande-randonnee-des-jardins-du-quartier-rosa-p/ contact@rosalab.fr


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