Grande Randonnée des Jardins du quartier Rosa Parks Rosa Lab Paris

À l’occasion des 48h de l’Agriculture Urbaine, partez pour le GR19, une randonnée à la découverte des jardins collectifs et partagés du quartier Rosa Parks.

Guidé par un animateur, vous suivrez une signalétique éphémère inspirée des célèbres balises de Grande Randonnée !

De jardin en jardin, acteurs associatifs et bénévoles vous accueillent pour présenter leurs projets et proposer de petites animations participatives : découverte d’une grainothèque au jardin du Ver Têtu, atelier infusion avec les plantes du jardin de l’Îlot Fertile et disco smoothie à Métropole 19 !

Une balade conviviale pour explorer l’agriculture urbaine en action, ouverte à toutes et tous !

Le parcours :

Jardin de l’Îlot Fertile – découverte du jardin et atelier infusion

Jardin du Ver Têtu – présentation du jardin et de la grainothèque

Jardin Métropole 19 – visite guidée et disco smoothie pour finir la soirée !

Rendez-vous à 18h au Rosa Lab, 20 allée Rose Dieng-Kuntz 75019

⏳ Durée : environ 2h30

Parcours à pied entre trois jardins du quartier ponctué de présentations et d’animations

Vivez la Grande Randonnée des Jardins du quartier Rosa Parks, Pont de Flandre et Flandre Aubervilliers.

Le vendredi 24 avril 2026

de 18h00 à 20h30

gratuit

Envoyer un mail à: contact@rosalab.fr qui confirmera

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-24T21:00:00+02:00

fin : 2026-04-24T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-24T18:00:00+02:00_2026-04-24T20:30:00+02:00

Rosa Lab 20 allée Rose Dieng-Kuntz 75019 75019 Paris

https://www.les48h.com/evenements/gr19-la-grande-randonnee-des-jardins-du-quartier-rosa-p/ contact@rosalab.fr



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