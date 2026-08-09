Grande soirée de remise des Prix MeTooMedia 2026 Théâtre de la Concorde Paris
vendredi 6 novembre 2026 · Théâtre de la Concorde · Paris
Informations pratiques
Depuis plusieurs années, le mouvement MeToo a profondément transformé le débat public et permis l’émergence de récits longtemps restés invisibles. Les Prix MeTooMedias’inscrivent dans cette dynamique en mettant à l’honneur celles et ceux dont le travail journalistique, documentaire, littéraire ou artistique contribue à une meilleure compréhension des violences sexistes et sexuelles, encore trop présentes en 2026.
Cette deuxième édition poursuit l’ambition de la première : récompenser les enquêtes approfondies, les récits poignants et les œuvres qui brisent le silence. Les Prix saluent l’engagement, la rigueur et le courage de celles et ceux qui informent, sensibilisent et participent à faire évoluer les regards, les récits et les pratiques médiatiques vers une culture plus responsable.
Au-delà de la remise des prix, la soirée sera ponctuée de prises de parole, d’échanges et d’interventions artistiques autour d’un enjeu central : la confiance. Comment permettre à chacun·e d’être entendu·e ? Comment reconstruire la confiance lorsqu’elle a été fragilisée ? Quel rôle les médias, la culture et le journalisme peuvent-ils jouer pour faire émerger des récits plus justes et accompagner cette transformation ?
LES 10 PRIX METOOMEDIA
- La meilleure Œuvre musicale
- Le meilleur Reportage audiovisuel
- Le meilleur Article de presse sport (prix porté par « Femmes journalistes de sport »)
- La meilleure Œuvre scénique
- La meilleure Œuvre littéraire
- La meilleure Œuvre de fiction (Cinéma, Séries & TV)
- Le meilleur Article de presse généraliste
- Le meilleur Podcast
- Le meilleur créateurice de contenu
- Le Prix du jury
La démocratie repose sur une condition essentielle : la confiance. Confiance dans les institutions, dans les médias, dans la justice, mais aussi dans la possibilité pour chacune et chacun de prendre la parole et d’être entendu. C’est dans cet esprit que le Théâtre de la Concorde accueille la deuxième édition des Prix MeTooMedia, organisée par les associations MeTooMedia et Femmes Journalistes de Sport.
Le vendredi 06 novembre 2026
de 19h30 à 21h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-06T20:30:00+01:00
fin : 2026-11-06T22:30:00+01:00
Date(s) : 2026-11-06T19:30:00+02:00_2026-11-06T21:30:00+02:00
Théâtre de la Concorde 1 Avenue Gabriel 75008 Paris
Métro -> 1 : Concorde (Paris) (272m)
Bus -> 72 : Cours la Reine – Chevaux de Marly (Paris) (266m)
Vélib -> Petit Palais (242.58m)
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