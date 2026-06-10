Grande soirée sumo Maison de la culture du Japon à Paris Paris
Grande soirée sumo Maison de la culture du Japon à Paris Paris vendredi 12 juin 2026.
Juste avant le Tournoi de Paris de sumo, organisé les 13 et 14 juin à l’Accor Arena, cette soirée propose de découvrir de multiples facettes du sumo. Elle réunira des lutteurs des écuries Naruto et Hanaregoma ainsi que des invités japonais et français issus d’horizons variés et passionnés de sumo. Ils présenteront cette discipline, ses règles, son histoire, ses rangs, en illustrant leurs propos de vidéos. Ils nous dévoileront également le quotidien des lutteurs dans une écurie avant de discuter de l’internationalisation du sumo. Des démonstrations de techniques de combat suivies d’un temps d’échange avec le public viendront clore cette soirée.
Intervenants
Degi Oshoma, lutteur de l’écurie Naruto
Daiki Ichiyamamoto, lutteur de l’écurie Hanaregoma
Masaru Yoshida, ancien commentateur de la NHK, spécialiste du sumo
Jill Coulon, réalisatrice du film Tu seras sumo
Bruno Aveillan, photographe de l’exposition Sumo, forces sacrées
Nicolas Bary, réalisateur, porteur du projet d’exposition Sumo, forces sacrées
Modérateur
Mathieu Rocher, journaliste, vice-président de l’Association de Presse France-Japon
La Maison de la culture du Japon à Paris consacre un focus exceptionnel au sumo à l’occasion du Tournoi de Paris de sumo, afin de mettre à l’honneur cette discipline emblématique de la culture japonaise. Bien plus qu’un sport, le sumo est un rituel millénaire aux dimensions spirituelles et culturelles profondément ancrées dans la société japonaise. Ce programme invite le public à explorer cet univers fascinant à travers une exposition de photographies, des projections de documentaires et de fictions, ainsi qu’une conférence avec des spécialistes et passionnés de sumo.
Avec la participation exceptionnelle de lutteurs du Tournoi de Paris.
Le vendredi 12 juin 2026
de 18h30 à 20h30
gratuit
Grande salle (niveau -3)
Durée : environ 2h
En français et japonais avec traduction simultanée
Entrée libre
Sur réservation à partir du 5 juin à 11h
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-12T21:30:00+02:00
fin : 2026-06-12T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-12T18:30:00+02:00_2026-06-12T20:30:00+02:00
Maison de la culture du Japon à Paris 101 bis quai Jacques Chirac 75015 101 bis quai Jacques ChiracParis
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