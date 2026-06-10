Grande soirée sumo Maison de la culture du Japon à Paris Paris

Juste avant le Tournoi de Paris de sumo, organisé les 13 et 14 juin à l’Accor Arena, cette soirée propose de découvrir de multiples facettes du sumo. Elle réunira des lutteurs des écuries Naruto et Hanaregoma ainsi que des invités japonais et français issus d’horizons variés et passionnés de sumo. Ils présenteront cette discipline, ses règles, son histoire, ses rangs, en illustrant leurs propos de vidéos. Ils nous dévoileront également le quotidien des lutteurs dans une écurie avant de discuter de l’internationalisation du sumo. Des démonstrations de techniques de combat suivies d’un temps d’échange avec le public viendront clore cette soirée.

Intervenants

Degi Oshoma, lutteur de l’écurie Naruto

Daiki Ichiyamamoto, lutteur de l’écurie Hanaregoma

Masaru Yoshida, ancien commentateur de la NHK, spécialiste du sumo

Jill Coulon, réalisatrice du film Tu seras sumo

Bruno Aveillan, photographe de l’exposition Sumo, forces sacrées

Nicolas Bary, réalisateur, porteur du projet d’exposition Sumo, forces sacrées

Modérateur

Mathieu Rocher, journaliste, vice-président de l’Association de Presse France-Japon

La Maison de la culture du Japon à Paris consacre un focus exceptionnel au sumo à l’occasion du Tournoi de Paris de sumo, afin de mettre à l’honneur cette discipline emblématique de la culture japonaise. Bien plus qu’un sport, le sumo est un rituel millénaire aux dimensions spirituelles et culturelles profondément ancrées dans la société japonaise. Ce programme invite le public à explorer cet univers fascinant à travers une exposition de photographies, des projections de documentaires et de fictions, ainsi qu’une conférence avec des spécialistes et passionnés de sumo.

Avec la participation exceptionnelle de lutteurs du Tournoi de Paris.

Le vendredi 12 juin 2026

de 18h30 à 20h30

gratuit

Grande salle (niveau -3)

Durée : environ 2h

En français et japonais avec traduction simultanée

Entrée libre

Sur réservation à partir du 5 juin à 11h

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-12T21:30:00+02:00

fin : 2026-06-12T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-12T18:30:00+02:00_2026-06-12T20:30:00+02:00

Maison de la culture du Japon à Paris 101 bis quai Jacques Chirac 75015 101 bis quai Jacques ChiracParis

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