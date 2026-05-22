Grande vente de livres d’occasion au café associatif La Belle Poule Amboise
Grande vente de livres d’occasion au café associatif La Belle Poule Amboise samedi 23 mai 2026.
Amboise
Grande vente de livres d’occasion au café associatif La Belle Poule
42 Rue Rabelais Amboise Indre-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-23 14:30:00
fin : 2026-05-23 17:30:00
Date(s) :
2026-05-23
Grande vente de livres d’occasion au café associatif La Belle Poule, le samedi 23 mai 2026.
Participez à une grande vente de livres d’occasion au café associatif La Belle Poule, le samedi 23 mai 2026.
Vous retrouverez tous types d’ouvrages romans (éditions originales et poche), policiers, mangas, romans jeunesse, livres illustrés petite enfance et enfance, BD, livres d’art, voyages, encyclopédies, essais, développement personnel, humour … à petits prix, au profit de l’association. 0 .
42 Rue Rabelais Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 9 73 53 11 43
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English : Big second-hand book sale at the community café ‘La Belle Poule’
A big second-hand book sale at the community café La Belle Poule on Saturday 23 May 2026.
L’événement Grande vente de livres d’occasion au café associatif La Belle Poule Amboise a été mis à jour le 2026-05-20 par OFFICE AMBOISE
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